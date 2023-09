Conferenza pubblica sul Kriya Yoga e sulla meditazione

Dal 28 settembre al 1° ottobre, presso il Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine, si terrà un ciclo di conferenze e attività incentrate sul Kriya Yoga, una tecnica di meditazione che insegna a utilizzare in modo diretto l'energia e la coscienza, permettendo di ricaricare il corpo di vitalità, di risvegliare il potere illimitato della mente e di sperimentare una consapevolezza profonda di Dio nella vita di tutti i giorni.

Gli incontri e le conferenze saranno condotti da monaci della Self-Realization Fellowship – SRF, un’organizzazione religiosa diffusa in tutto il mondo impegnata a sostenere l’opera spirituale e umanitaria iniziata nel 1920 dal suo fondatore, Paramahansa Yogananda, ampiamente riconosciuto come il Padre dello Yoga in Occidente. La vita straordinaria del Maestro indiano è narrata nella Autobiografia di uno Yogi, un capolavoro della letteratura spirituale tradotto in oltre cinquanta lingue.

La conferenza principale avrà luogo venerdì 29 settembre, alle 21:00, e sarà tenuta da Brother Tyagananda, un membro dell’ordine monastico della SRF da oltre 35 anni. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.yogananda-srf-italia.com