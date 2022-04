L'imperatore Carlo V e i suoi condottieri italiani: la conferenza al Cervantes

La programmazione dell'Instituto Cervantes di Palermo relativa alla rassegna Spagna e Sicilia. Andata e ritorno prosegue con l’appuntamento, curato dal Generale dell’Esercito Claudio Minghetti, dal titolo Carlo V e i suoi condottieri italiani.

La conferenza si svolgerà in presenza presso la Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 19) mercoledì 13 aprile dalle ore 18.00 e rientra nella programmazione stabile dell'Instituto Cervantes Palermo volta ad approfondire e mantenere vivi i rapporti storici e culturali tra Spagna e Sicilia. L’imperatore Carlo V, figlio dell'arciduca d'Austria Filippo il Bello e di Giovanna la Pazza divenne a soli sei anni, per la morte del fratello e della sorella maggiore della madre, come pure di quella del padre, erede dei Paesi Bassi, dell'Aragona e della Castiglia.

Passò i primi anni della sua infanzia a Malines e a Bruxelles dove la zia Margherita d'Austria, reggente dei Paesi Bassi, gli fece impartire un'accurata educazione dagli umanisti spagnoli Juan de Vera e Luis Vaca e da Adriano, decano di Utrecht. Crebbe in mezzo alla nobiltà fiamminga, verso la quale dimostrò particolare attaccamento anche dopo la sua ascesa al trono di Spagna. Diventato infatti nel 1516, alla morte di Ferdinando il Cattolico, re di Aragona e di Castiglia, si recò in Spagna per prendere possesso dei suoi reami, ma la rapacità del suo seguito formato quasi esclusivamente di Fiamminghi e la sua incomprensione per quel conglomerato d'istituzioni e di elementi contrastanti ch'era la Spagna, lo rese tutt'altro che gradito ai nuovi sudditi (fonte treccani.it).

Il suo governo durò, con alterne vicende in diversi angoli dell’Europa, compresa l’Italia e la Sicilia, fino al 1555 quando abdicò al governo dei Paesi Bassi e l'anno dopo a quello delle terre spagnole, a favore del figlio Filippo II. La conferenza tratterà nello specifico le relazioni dell’imperatore con i generali e gli ammiragli al suo servizio e le guerre in Italia nella prima metà del XVI secolo, con riferimento ad eventi che riguardarono anche la Sicilia e Palermo.

Il Generale dell’Esercito Claudio Minghetti, che condurrà la conferenza, attualmente comandante del Ce.Si.Va. a Roma, è stato Comandante militare dell’Esercito in Sicilia dal 2017 al 2019; ha partecipato a molteplici operazioni e missioni estere in Afghanistan, Turchia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Libano ed è stato insignito di numerose decorazioni ed onorificenze. L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento dei posti; si consiglia la prenotazione inviando una mail all’indirizzo cultpal@cervantes.es.