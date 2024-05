Palermo capitale europea del teatro per l'ambiente: quattro giorni di danza e musica

Dal 28 al 31 maggio presso Area Madera (via dello Spasimo 5) a Palermo si svolgerà la conferenza internazionale del progetto europeo “Future Narratives for Planet Earth” finanziato dal programma Creative Europe. Più di 10 teatri e festival internazionali da Austria, Danimarca, Italia, Paesi Bassi, Kosovo, Belgio e Germania si incontreranno a Palermo per raccontare narrazioni altre sui temi dell’ambiente e del rapporto Uomo-Natura, attraverso le arti performative: teatro, danza, musica.

Tra i teatri confermati il Theater Bellevue (Paesi Bassi), Hessisches Landestheater Marburg (Germania), Medeber Teatro (Belgio), UNIT (Austria), Het nieuwstedelijk (Belgio). Il progetto, che ha come partner italiano il Cesie Eps, ha lo scopo di creare nuove produzioni artistiche che raccontino il futuro nel nostro Pianeta in maniera positiva, cercando di cambiare la narrazione sul futuro di Madre Terra. Quattro giorni di workshop, letture e performance che culmineranno in una call per artisti per finanziare sette nuove produzioni teatrali che circuiteranno all’interno del cinque festival europei coinvolti nel progetto.

Il gruppo di artisti palermitani e non che hanno partecipato agli incontri preparatori per la conferenza di fine maggio comprende Miriam Palma, Lucina Lanzara, Claudia Puglisi, Antongiulio Pandolfo, Mauro Vincenzo Cappello, Maurzio Curcio, Soad Ibrahim, Enrico Giurdanella, Luigi Iannarone. Se siete interessati a partecipare alla conferenza internazionale di Future Narratives aperta ad artisti, esperti di cambiamenti climatici o semplici cittadini, potete inviare una mail a ferrante.dario@gmail.com.