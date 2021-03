Creatività e innovazione nella moda, online la conferenza con la stilista spagnola Eva Iszoro

Mercoledì 10 marzo, alle ore 17:00, la stilista e architetto Eva Iszoro terrà sulla piattaforma Zoom la conferenza on line, in lingua spagnola, dal titolo “Accidental cutting entre lo experimental y lo virtual”. In questo incontro virtuale organizzato dall'Instituto Cervantes di Palermo si parlerà di innovazione e nuove possibilità nel settore “moda”, soprattutto in questi tempi di cambiamento senza precedenti causati dalla pandemia Covid 19 che ha colpito la moda e tutti i suoi processi produttivi.

Accidental Cutting è un metodo sperimentale di creazione di modelli, ideato dalla stilista e architetto spagnola Eva Iszoro. Il metodo si basa nell'ottenere volumi e materia volumetrica inesistente, da modelli piatti, casuali, astratti e accidentali. Risultati volumetrici inaspettati emergono durante un processo di progettazione sperimentale e possono essere applicati al design della moda come ad altri campi del design. In questo metodo non ci sono disegni preliminari del risultato finale, è possibile introdurre continuamente nuove variabili nelle diverse fasi del processo, ottenendo risultati sorprendenti. Il metodo può avere diversi approcci sostenibili, in accordo con la filosofia Zero Waste o zero spreco di tessuto, ed essere associato alla trasformabilità, sebbene il suo scopo più importante sia quello di scoprire volumi originali e nuovi, fino ad ora sconosciuti.

Eva Iszoro è stilista e architetto di moda. Gestisce un proprio studio di design e architettura ed è anche insegnante e ricercatrice nel campo di progetti di fashion design, in particolare modelli creativi e sperimentali associati all'esplorazione di processi astratti, casuali e accidentali. È autrice della prima tesi di dottorato a livello mondiale sul modello creativo e sperimentale a livello generale dal punto di vista della pratica progettuale ed è la fondatrice del metodo denominato Accidental Cutting, descritto nel capitolo V della sua tesi di dottorato. È una delle pioniere nel campo dell'applicazione di strumenti virtuali nella creazione e comunicazione delle collezioni di moda. Il marchio Accidental Cutting è stato l'unico a presentare una sfilata di realtà virtuale nell'edizione di settembre 2020 della London Fashion Week.

La conferenza, in lingua spagnola, sarà tenuta attraverso la piattaforma Zoom. Gli interessati possono scrivere una mail a: cultpal@cervantes.es per ricevere link e password per partecipare. Si fa presente che sarà possibile richiedere le credenziali entro le ore 12:00 di giorno 10 marzo.