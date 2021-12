La Casa della Cooperazione è "Conciatə per le feste" tra laboratori creativi, musica e buon cibo

La Casa della Cooperazione e il CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud sono stra felici di invitare tutti e tutte voi a “Conciat? per le Feste!”, l’evento di Natale all’insegna dell’arte, laboratori creativi per bimbi e bimbe, musica e buon cibo!



L’appuntamento è per martedì 21 dicembre a partire dalle ore 18.00 alla Casa della Cooperazione, proprio davanti il porticciolo di Sant’Erasmo di Palermo.

Scopriamo insieme il programma che è in continuo fermento, aggiornamento e perfezionamento:



?? Alle ore 18.00: laboratorio creativo per bimbi e bimbe a cura di Marzia Raimondo, in arte Increlibrile, e AIFCOM Palermo. A seguire, tanti panettoncini in regalo per i piccoli partecipanti! Per prenotazioni, chiamare il numero 3384992673 (Ivan), i posti sono limitati.

?? Alle ore 19.00: inaugurazione della Mostra d’Arte Collettiva in compagnia di Eli García, Theresa Hartmann, Marianna Giuliana, Valentina Lo Duca. Durante l’inaugurazione, potrete degustare un aperitivo multiculturale (ma per il momento non vi riveliamo nient’altro, così da farvi venire l’acquolina in bocca solo a pensarci!).

?? Dalle 20.00 in poi: musica live e tanto divertimento!



Durante tutto l’arco dell’evento sarà attivo un banchetto informativo del CISS dove potrete acquistare il nostro nuovo ? Calendario 2022 totally green ? a soli 10 euro: il ricavato verrà interamente devoluto al sostegno di Hub Rurali Educativi e Rendre Aux Fanm, due progetti attivi rispettivamente nella Fascia Trasformata della provincia di Ragusa e ad Haiti che mettono al centro donne e bambini. Inoltre, sarà possibile acquistare tanti, anzi tantissimi, regali da mettere sotto il vostro albero provenienti da ogni parte dei Sud del Mondo: dalla Macedonia del Nord alla Colombia, dalla Palestina a El Salvador, dall’Egitto al Guatemala, dal Brasile alla Nigeria.



Adesso non vi resta che segnare in agenda: martedì 21 dicembre alla Casa della Cooperazione saremo tutti e tutte Conciat? per le Feste.