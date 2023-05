A Palermo ecco la musica di Yulan, l'artista italo-cinese in concerto alla Fabbrica 102

La musica internazionale indipendente torna alla Fabbrica 102: Yulan, l'artista alternative-folk che ha affascinato il pubblico cinese con i suoi due singoli d'esordio, "Blossom" e "A Man's Chest", si esibirà in concerto al bistrot di Palermo il prossimo venerdì 12 maggio.

Yulan, che ha trascorso l'infanzia tra Italia e Cina, ha sviluppato uno stile musicale unico, in cui le influenze di Feist, Ani DiFranco e Nick Cave si fondono con la sua sensibilità eterea ed onirica.

Il concerto di Yulan sarà una performance che viaggia tra la delicatezza della chitarra acustica e l'intensità della voce, un'occasione per il pubblico di scoprire la magia della sua musica dal vivo e per immergersi in un universo musicale che abbraccia le influenze di due culture diverse.