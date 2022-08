Yannis Constans quartet al Miles Davis jazz club

Il Quartet, nato da un’idea di Yannis Constans, è l'incontro internazionale di 4 artisti tra Italia e Francia, che, ognuno con la sua storia, la sua formazione, il suo gusto, hanno deciso di unire le forze e hanno scoperto il piacere di esplorare insieme gli orizzonti delle sonorità Gipsy ma non solo. Una storia di musica, ma anche una storia di grande amicizia: loro non suonano, giocano con la musica senza mai stancarsi. L'appuntamento è venerdì 12 agosto, ore 21.30, al Miles Davis Jazz Club.

Yannis Constans è nato a Tolosa nel 1987. Ha iniziato lo studio della batteria e della musica rock, ed è verso la fine dell’adolescenza che scopre e si innamora del Gipsy Jazz e del Jazz in generale. A 18 anni inizia da autodidatta lo studio della chitarra Manouche, ispirato dall’ascolto del grande Django Reinhardt. Nel corso del tempo Yannis perfeziona lo studio dello strumento, spaziando su vari stili musicali: in primo luogo la musica dei Paesi dell'Est, e poi la musica popolare sudamericana come il Choro, il Tango, senza mai perdere di vista il suo primo amore, lo swing e il jazz manouche.

Il suo talento gli è valso collaborazioni di altissimo livello, come Tchavolo, Dorado e Samson Schmitt, Stochelo Rosenberg, Angelo Debarre, Steeve Laffont, Paulus Schäfer e altri. Yannis è attualmente attivo in Francia, Italia e Spagna. Yannis Constans: Chitarra Roberto Gervasi: Fisarmonica Nicola Giammarinaro: Clarinetto Giuseppe D'Amico: Contrabasso. Costo del biglietto: 4 euro.