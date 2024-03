La Bibbia diventa musica: nella chiesa di San Francesco Saverio il primo concerto "workship" cattolico

Giovedì 7 marzo 2024 a Palermo, nella chiesa di San Francesco Saverio, alle ore 21, si terrà il primo concerto Worship cattolico, un evento creato dalla band “I choose to Worship project”.

Il Worship è un genere musicale sempre più diffuso in Francia e negli Stati Uniti che da qualche anno sta iniziando a spopolare anche in Italia. Worship è un termine inglese che significa “adorazione” e questi concerti si chiamano così perché nascono come una preghiera, una semplice, ma universale lode a Dio. Nel tempo il Worship è diventato un vero e proprio genere musicale, con artisti che riempiono gli stadi facendo ore ed ore di concerto.

Con la band “I choose to Worship project”, questo genere molto originale rivolto a giovani e giovanissimi, sbarca in Sicilia e a Palermo. L’evento è stato organizzato da alcuni giovani della diocesi di Palermo, in collaborazione con la Cappellania universitaria diretta da Padre Patricio Suarèz e della rettoria di San Francesco Saverio, affidata al vice rettore della pastorale giovanile, Padre Massimiliano Lo Chirco.

Un modo per trovare forme e parole nuove per parlare ai giovani di Dio con il linguaggio e la bellezza della musica, facendo seguito all’invito di Papa Francesco che nel documento finale del sinodo dei Vescovi, durante la XV assemblea sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” spiega come: "Del tutto peculiare è l’importanza della musica, che rappresenta un vero e proprio ambiente in cui i giovani sono costantemente immersi, come pure una cultura e un linguaggio capaci di suscitare emozioni e di plasmare l’identità. Il linguaggio musicale rappresenta anche una risorsa pastorale".

La particolarità del Worship è l’utilizzo di testi biblici messi in musica con strumenti prettamente pop che vengono utilizzati sia per brani ballad - ovvero più intimi – sia per brani pop-rock, per la lode comunitaria. I membri della band coinvolta, guidati dalla direttrice artistica e worship leader Laetitia Ricotta, sono: - Matteo Vasco, voce - Annalisa Ricotta, voce - Lara Bigini, voce - Simone Bonomo, voce - Agostino Ricotta, voce e chitarra acustica - Edoardo Ansaldi, chitarra elettrica - Piersalvatore Briante, tastiere - Marco Apollio, batteria - Giorgio Lapide, basso - Adele Rizzo, violino.