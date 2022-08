Serata con i WeMan a Villa Lampedusa, al Lighea si balla col Dorian

Una serata con una band che quando inizia a suonare non si ferma mai e una cantante davvero speciale. Sarà un concerto incredibile tutto quello dei WeMan di mercoledì 24 agosto nei giardini di Villa Lampedusa Lighea in via dei Cantieri 104 Palermo, in un evento organizzato da Dorian.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere tra la cena dal menù o l’aperitivo. Alle 22 saliranno sul palco i WeMan. La band capitanata da Paola Russo porterà sul palco tutta l’energia delle loro canzoni pop, rivisitate a modo loro. Ingresso libero. Per prenotare un tavolo andare sul link www.facebook.com/dorianart.it.