I WeMan tornano a Villa Lampedusa per un concerto nei giardini col Dorian

La cantante, la band, l’apericena di prima qualità, la serata da trascorrere con gli amici. Sarà un appuntamento da ricordare il concerto dei WeMan di giovedì 15 settembre nei giardini di Villa Lampedusa Lighea in via dei Quartieri 104 Palermo, in un evento organizzato da Dorian. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena con drink a 20 euro.

Alle 21,40 l’ingresso è con consumazione obbligatoria. Alle 22 saliranno sul palco i WeMan. La band capitanata da Paola Russo rivisita le canzoni pop nazionali ed internazionali in chiave irlandese, dandogli una nuova musicalità dance. Ingresso libero. Per prenotare un tavolo andare sul link www.facebook.com/dorianart.it.