Pop, dance ed elettronica: i WeMan in concerto allo Stand Florio per "October in music"

Una band che quando inizia a suonare non si ferma mai, con una cantante davvero speciale. Musica pop, dance, elettronica e chi più ne ha più ne metta si fan forza domenica 3 ottobre alle 20 allo Stand Florio in via Messina Marine 40, con il concerto dei WeMan, nuovo appuntamento con “October in musica”, la rassegna ideata da Alessio Ciriminna.

La band capitanata da Paola Russo porterà sul palco tutta l’energia delle loro canzoni pop, dance e disco rivisitate a modo loro, per non smettere mai di ballare. Seguirà dj set di musica lounge bar. La serata inizierà alle 20 con la possibilità di scegliere tra la cena a menù fisso con antipasto, primo e bibita o l’aperitivo rinforzato. Entrambe le opzioni sono su prenotazione.

Dalle 22 in poi sarà consentito partecipare al concerto, che prevede l’ingresso con consumazione obbligatoria. Seguirà dj set di musica luonge bar. I prossimi appuntamenti con “October in music” organizzati da Dorian saranno: Il 10 ottobre il tributo Genesis con gli Oberon, il 15 ottobre il tributo Queen con gli Italian Queen, il 16 ottobre nuovamente i WeMan e il 22 ottobre il tributo Zucchero con i Dune Mosse.

