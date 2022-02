Serata dance con i WeMan e dj Francesco Mistretta: venerdì si balla al Dorian

Una serata a tutta dance: con una band che quando inizia a suonare non si ferma mai, una cantante davvero speciale e un dj che riporterà tutti in pista a ballare.

Musica pop, dance, elettronica e chi più ne ha più ne metta si fan forza in occasione del concerto dei WeMan di venerdì 11 febbraio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

Alle 22 saliranno sul palco i WeMan. La band capitanata da Paola Russo porterà sul palco tutta l’energia delle loro canzoni pop, dance e disco rivisitate a modo loro, per non smettere mai di ballare. Chi vorrà potrà anche comprare il cd della band. I primi cinquanta che lo faranno riceveranno anche un gadget. Seguirà dj Francesco Mistretta, che sul mixer alternerà fino a notte fonda brani dance.