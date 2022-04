I Walk On in un tributo agli U2: musica live e concerto sul palco del Dorian

Un concerto in stile U2, con le stesse atmosfere, le stesse canzoni e la stessa voce. Tutto questo porteranno i Walk On U2 tribute band il 21 aprile al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o il menù-pizza, che comprende antipasto, pizza e birra o bibita analcolica, oppure il menù alla carta. Dopo la cena l’entrata è con drink card. In sala potranno entrare fino a 150 persone. Alle 22 è tempo di atmosfere rock-irlandesi con i Walk on U2 tribute band. In scaletta tutto il meglio della produzione della band di Bono Vox, con brani come “With or without you”, “Beatiful day” e “Song of innocence”.