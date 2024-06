U2 night al Jackass: sul palco i Walk On

I Walk On, tribute band palermitana capitanata da Maurizio Sparacello (voce), sul palco del Jackass per dar vita a una serata omaggio agli U2. Venerdì 14 giugno, il locale storico di via Sammartino assumerà dunque atmosfere tipiche di un pub irlandese e la musica sarà protagonista: per circa un due ore i Walk On eseguiranno i maggiori successi di Bono Vox, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.