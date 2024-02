I Walk On e il loro omaggio agli U2 al Cantavespri art cafè: il concerto-tributo

Giovedì 15, al Cantavespri Arta Cafè di Palermo, tornano i Walk On con il loro ormai decennale omaggio alla band di Dublino, gli U2. La band, capitanata da Maurizio Sparacello (voce), vi farà vivere una serata che assumerà le sembianze tipiche di quelle irlandesi, con una scaletta ricca dei maggiori successi di Bono & friends. Brani come "I Will Follow", "Pride", "One", "Where The Streets Have No Name" e tanti altri riscalderanno l'atmosfera per trascorrere una serata in musica, buona musica.

Maurizio Sparacello - Voce

Claudio Cessari - Chitarra

Alessandro Citraro - Basso

Piero Sciortino - Batteria