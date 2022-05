Vito De Canzio con i Three Under cover: concerto da Spina

Un gradito ritorno alla musica, con un graditissimo artista: Vito De Canzio. Il cantante palermitano con i suoi Three under cover riaprirà - dopo due anni di blocco forzato causa pandemia da coronavirus - la rassegna musicale “Canzoni alla Spina”, l’8 maggio alle 21,30 da Spina a Palermo in piazzetta della Messinese 6, quasi ad angolo con via Roma. La serata comincia alle 19 con l’aperitivo.

Seguirà il concerto. La band è formata dalla voce maschile più bella del panorama musicale palermitano, ovvero Vito de Canzio, Davide Molino (alla chitarra acustica) e Massimiliano Calì (al basso). Vito De Canzio, “The voice of Palermo”, canterà brani in chiave acustica di Tom Jones, Eric Clapton, Ray Charles, James Brown, Tracy Chapman e tanti altri. E in mezzo, tra una canzone e l’altra, l’artista non mancherà di rapportarsi col pubblico, raccontando della sua carriera artistica, ricca di avventure e aneddoti. Ingresso libero. Per prenotare un tavolo basta telefonare. Per posteggiare è possibile scegliere il parcheggio di via Garibaldi, a 5 minuti dal locale.