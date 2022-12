Solo guitar live, post-rock e musica psichedelica con Vincenzo Tusa alla Fabbrica 102

Prosegue la stagione dei live alla Fabbrica 102, a Palermo: giovedì 15 dicembre, a partire dalle 21.30, sul palco del bistrot di via Monteleone salirà il chitarrista Vincenzo Tusa.

Il suo "solo guitar live" mescola e sperimenta la passione per la chitarra elettrica a suoni psichedelici e post rock, adottando elementi cognitivi a processi terapeutici per un viaggio musicato dal sound etereo che caratterizza anche il suo album strumentale, Our Leaves, uscito nel 2020.

Il live di Tusa costituisce una vera e propria esperienza sonora fatta di suoni, atmosfere e note che conduce chi ascolta in un percorso introspettivo. Recentissima, invece, la pubblicazione del singolo 'Sirens (devo parlarti di me)': Un singolo come una traversata, sirene che attraverso echi e suoni ipnotici indicano il passaggio a naviganti e naufraghi fuori rotta attraverso atmosfere marine dai suoni notturni.