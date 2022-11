Vasco Rossi a Palermo, ora è ufficiale: i due concerti allo stadio saranno il 22 e il 23 giugno

Doppio concerto lì dove un concerto non si vede dal '98 per paura di rovinare il manto erboso. Ora è ufficiale. Vasco Rossi è pronto a firmare la storia dei grandi eventi con due date al Barbera. Il 22 e il 23 giugno riporteranno Palermo nell'olimpo della grande musica. Il capoluogo siciliano insieme a Bologna, Roma e Salerno saranno le uniche quattro città che accoglieranno il tour più atteso del 2023, che promette già una ricaduta economica da capogiro per il territorio.

Dopo un quarto di secolo di "niet", il rocker di Zocca vestirà a festa l'impianto sportivo di viale del Fante che, quest'estate, ha dato un piccolo assaggio con un festival ispirato al Palermo Pop. Non c'era riuscito nessuno, ma la caparbietà di Carmelo Costa, a capo di Musica da bere, sembra essere stata premiata realizzando quello che ha le sembianze di un piccolo miracolo. Il concerto è organizzato con Live Nation Italia che, fa sapere, la forte volonta del Blasco di suonare proprio allo stadio di Palermo.

Il countdown è così iniziato. "E' stata una 'mission impossible' - racconta Carmelo Costa - una sfida da vincere, un immotivato tabù da sfatare. Adesso Palermo è più simile a tutte le altre grandi città del mondo. Studi autorevoli delle camere di commercio di Milano e Torino stimano che la ricaduta economica sul territorio di un evento del genere sia pari a circa sei volte l’incasso che scaturisce dalla vendita dei biglietti. Hotel, ristoranti, bar, parcheggi, carburanti, compagnie aeree, treni, bus saranno presi letteralmente d’assalto nei due giorni dei concerti. Centinaia di persone lavoreranno ai necessari lavori di allestimento e disallestimento: una organizzazione gigantesca che comuncia oggi e avrà termine alcuni giorni dopo i due concerti".

Adesso la parola passa al popolo del Kom a caccia di biglietti. La prevendita generale avrà inizio venerdì 25 novembre alle ore 11 preceduta da una presale per i soci del fanclub. I biglietti saranno disponibili esclusivamente nei circuiti Box Office Sicilia,

Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster. La tribuna coperta centrale numerata costa 97,75 euro, quella coperta laterale numerata 81,75 euro. La tribuna Montepellegrino non numerata 74,75 euro, mentre la curva nord non numerata 48 euro. Infine 92 per il prato "gold" e 74,75 euro per il prato. Ai disabili, invece, sarà consentito l'accesso alla tribuna coperta al costo di 48.30 euro.