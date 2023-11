Al Grand hotel et Des Palmes cena e spettacolo con la musica dell'Urban Trio

Urban Trio al Grand hotel delle Palme: la tradizione della musica dal vivo nei saloni dello storico hotel di via Roma continua con un viaggio nel cuore del jazz urbano di New York. Venerdì 1° dicembre, a partire dalle 21, al ristorante Neobistrot si terrà la serata di apertura del winter tour di Urban Trio, un progetto entusiasmante ideato dal chitarrista Dino Plasmati e dal batterista Alessandro Napolitano che incarna l'anima pulsante della scena jazz degli anni '60, omaggiando i maestri hammondisti e chitarristi leggendari come Jimmy Smith, Jack McDuff, Kenny Burrell e Wes Montgomery.

L'essenza di Urban Trio risiede nella sua natura aperta, creata per accogliere i migliori hammondisti contemporanei provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti. Ogni concerto rappresenta un viaggio attraverso un panorama musicale emozionante, che abbraccia le radici fondamentali del genere fino ad abbracciare le sfumature più moderne.

L'eccitante programma musicale spazia dalle composizioni originali dei tre straordinari musicisti a brani iconici di Smith, McDuff, Montgomery, Green e altri ancora. Un'esperienza coinvolgente che abbraccia la tradizione mentre si proietta verso il futuro del jazz. Insieme, Urban Trio celebra l'eredità musicale dei grandi maestri, fondendo abilmente il passato e il presente in un vortice di note e ritmi che catturano l'anima dell'urban jazz newyorkese. Si consiglia la prenotazione.