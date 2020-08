Gli Urban J quintet in concerto, la musica dal vivo torna a Villa Filippina

Lunedì 10 agosto gli Urban j Quintet tornano a suonare dal vivo. Dopo lo stop dovuto al lockdown, la formazione Soul Jazz guidata dal Dj e produttore Mario Caminita calcherà il palco di Villa Vilippina. Sarà un'occasione per far ascoltare i nuovi brani che faranno parte del primo album del quintetto, "Release", la cui uscita è prevista in ottobre. Le sonorità Soul e Smooth Jazz, RnB e le influenze Afro sono la base armonica e ritmica della musica degli Urban j Quintet, che si caratterizza oltremodo con l'utilizzo di campionamenti vocali provenienti da diverse aree del pianeta, dall'Asia alle Americhe, dall'Africa alla Scandinavia, senza trascurare la Sicilia. L'appuntamento è per lunedì 10 agosto, ore 21.30 al Parco Villa Filippina in P.zza S. Francesco di Paola 18. L'ingresso è libero ma è consigliabile la prenotazione.

Questa la formazione:

Mario Caminita - el.piano, programming

Marco Camarda - batà, blues harp

Luca La Rusaa - bass

Federico Chicco Mordino - congas

Marco Ardizzone - sax alto, soprano