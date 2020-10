Umberto Porcaro e Luciano Monterosso blues duets al Miles Davis jazz club

Una serata a tutto blues, con due musicisti fuoriclasse. Umberto Porcaro e Luciano Monterosso suonano il 7 ottobre alle 21,15 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Umberto Porcaro, bluesman da lungo tempo e che lo stesso B.B. King ha definito «un talento unico della chitarra», si esibisce insieme all'eccezionale armonicista Luciano Monterosso. Il duo, assolutamente blues, alterna brani figli del delta del Mississippi alle più ricercate ballad folk e country che hanno influenzato la vita dei due artisti. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Per prenotare un tavolo basta telefonare dopo le 17,30.