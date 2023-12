Da Buena Vista Social Club a Jarabe De Palo: il trio Trinidad in concerto nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa

Un affascinante viaggio nella musica latina, da Buena Vista Social Club a Jarabe De Palo, passando per i Gipsy King e Polo Montanez: lo propone il Trio Trinidad en Vivo protagonista del quarto concerto della XV edizione di Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese organizzata dai Club Service della città, da Santo Stefano all’Epifania. Venerdì 29 dicembre alle 19 sarà la chiesa di Santa Teresa alla Kalsa ad ospitare “Guna” Cammalleri, da vent’anni ambasciatore della musica latina in Italia, collaboratore di Francesco De Gregori, Sergio Caputo, Tony Hadley, Rachelle Ferrer, Eumir Deodato, Bob Mintzer o Sandoval. Al suo fianco ci saranno Samuele Davì, prodigioso trombettista specializzato in musica latina, funky, jazz, cresciuto sulla strada dei grandi maestri e oggi collaboratore degli Earth Wind & Fire, La Maxima 79, Joe Castellano; e Angelo Accardi, chitarrista e cantante del gruppo Trinidad da più di vent’anni, esperto di cultura caraibica, viaggiatore e ricercatore per comprendere questa dimensione musicale.

Natale a Palermo - impaginato dal direttore Gaetano Colajanni - chiuderà questa sua prima tranche sabato 30 dicembre alle 19 tra i marmi mischi della splendida chiesa della Concezione, nascosta tra le bancarelle del mercato del Capo. Qui ritornerà una vecchia conoscenza del festival, il Duo AltoPiano - formato dal violista Salvatore Giuliano e dalla pianista Adriana Biondolillo - che per questo ultimo concerto dell’anno ha scelto un programma affascinante: dallo stile classico del Solo per viola tratto dal balletto Coppelia di Delibes a quello sognante del pianista, regista e compositore giapponese Hisaishi, alle song folk inglesi rielaborate da Ralph Williams, a un brano popolare irlandese della violinista americana Jennifer Rhodes, al tema medievale del Dies Irae. Chiudono due pezzi del musicista scandinavo Lovland e di Astor Piazzolla.

Stop per Capodanno, si riprenderà martedì 2 gennaio alle 19 nella chiesa Sant’Anna La Misericordia con il “Giacomo Candela” Brass Ensemble. Promotore della rassegna è il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, FAMP, ex Allievi del Gonzaga, Ordine Dinastici di Casa Savoia e il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine, con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura su indicazione diretta dell’assessore Giampiero Cannella, e il contributo della Settimana delle Culture, di Fanaleartearchitettura, Spazio Cultura, di I.D.E.A. Hub e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana.