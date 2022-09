A Palazzo Abatellis il concerto del Trio Anciuti per l'ultimo appuntamento di "Note al museo"

Giovedì 29 settembre alle ore 21 a palazzo Abatellis concerto del Trio Anciuti. Si tratta dell’ultimo appuntamento di Note al Museo, la rassegna di concerti cameristici ideata dalla direttrice della Foss, Gianna Fratta e organizzata con l’Università degli Studi di Palermo e l’Assessorato regionale ai beni culturali. Il Trio Anciuti è costituito da Gabriele Palmeri Stefania Tedesco (oboi), Maria Grazia D’Alessio (corno inglese).

Il Trio Anciuti, dedicato al costruttore di strumenti a fiato Giovanni Maria Anciuti, è nato dall’esperienza musicale e dall’entusiasmo di tre musicisti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, affiatati dal costante lavoro in orchestra e motivati ad approfondire e ampliare il repertorio cameristico. Il Trio presenta per l’occasione un programma incentrato sul delizioso repertorio per due oboi e corno inglese del periodo classico.

Il Trio ha già partecipato a diverse rassegne e stagioni cameristiche riscontrando apprezzamenti di pubblico e critica. In programma: Anton Wranitzky, Trio in do maggiore; Ludwig van Beethoven, Trio in do maggiore op.87. Il concerto è ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti. Porta ore 20.30 - Inizio ore 21.00. Al termine del concerto saranno aperte e visitabili Sale del Museo di palazzo Abatellis per apprezzare opere d'arte del ‘500 e del ‘600.