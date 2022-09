Un concerto dedicato a Vincenzo Bellini al Politeama, note in piazza con Desirée Rancatore

Un concerto dedicato a Vincenzo Bellini e ai suoi contemporanei. Bellini ha influenzato molti musicisti della sua epoca, così il concerto di venerdì 23 settembre alle ore 21 in piazza Ruggiero Settimo a Palermo, esplora il mondo delle affinità con il Cigno Catanese.

Il titolo stesso riassume il programma: Bellini & Friends, quasi a sottolineare che tra Bellini e gli altri compositori non c’era affatto rivalità, ma stima reciproca. A cominciare da Gaetano Donizetti, che conobbe Bellini a Napoli in occasione dell’andata in scena di Bianca e Fernando al Teatro San Carlo di Napoli il 30 maggio 1826. Lo stesso Donizetti ebbe parole di grande ammirazione per quest’opera. Attestazioni di stima che si ripetono e ritroviamo in altri compositori come Gioachino Rossini, Saverio Mercadante e Richard Wagner. E il programma della serata è tutto incentrato su Bellini e i compositori.

In apertura del concerto sarà proposta la sinfonia dal Roberto Devereux di Gaetano Donizetti; seguirà da I Puritani di Vincenzo Bellini l’aria "Son vergin vezzosa"; quindi la sinfonia da Il viaggio a Reims di Gioachino Rossini. Da I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini, l’aria "Eccomi in lieta vesta.... Oh quante volte"; seguirà la sinfonia da Anna Bolena di Gaetano Donizetti e l’aria "Al dolce guidami" dalla stessa opera; di Richard Wagner, sarà proposta l’ouverture da Der fliegende Holländer (L'olandese volante ovvero Il vascello fantasma. Ancora Vincenzo Bellini, con l’aria tratta da I Puritani "Qui la voce tua soave... Vien diletto"; concluderà il concerto Omaggio a Bellini, fantasia per orchestra di Giuseppe Saverio Raffaele Mercadante.

Torna a dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana, Eliseo Castrignanò. Il direttore, già protagonista di un concerto nella scorsa stagione e del balletto “La bella addormentata” al Teatro di Verdura nel 2019, ha esplorato un repertorio spazia da Benjamin Britten a Manuel de Falla, da Johann Sebastian Bach a Michael Nyman, del quale ha diretto la prima assoluta italiana della Sinfonia n.2. Nel corso della sua carriera ha diretto numerose orchestre in prestigiosi teatri partecipando a importanti stagioni, festival e rassegne.

Dopo il grande successo di Queen Barcelona Opera Rock, ritorna tra il suo pubblico Desirée Rancatore. Il soprano palermitano ha cominciato lo studio del canto con la madre Maria Argento, corista del Teatro Massimo; si è poi perfezionata con Margaret Baker Genovesi e con il famoso soprano Mariella Devia. A soli 19 anni ha debuttato al Festival di Salisburgo e ha cantato per la prima volta in Italia nel 1997 inaugurando la stagione del Regio di Parma. È stata acclamata nei più importanti teatri del mondo nel repertorio arduo del soprano lirico di coloratura.

