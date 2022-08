Serata Vasco Rossi a Villa Lampedusa, da Lighea il concerto dei Colpa d'Alfredo

Un venerdì sera al sapore di Vasco Rossi. A proporlo, i Colpa d’Alfredo, il 2 settembre alle nei giardini di Villa Lampedusa Lighea in via dei Quartieri 104 Palermo, in un evento organizzato da Dorian. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere tra la cena dal menù o un primo, un secondo e un drink a 25 euro.

Alle 22 saliranno sul palco i i Colpa D’Alfredo, il cui leader Ivano Passarello. Oltre due ore e mezzo di spettacolo in cui si festeggeranno in musica i 70 anni del Blasco, ripercorrendo tutti i brani dal 1977 a oggi, ovvero dal brano “La nostra relazione” a “Siamo qui”. Per prenotare un tavolo andare sul link www.facebook.com/dorianart.it.