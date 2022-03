Tributo a Vasco Rossi al Minas Tirith irish pub: il concerto dei Colpa del Blasco

Al Minas Tirith Irish pub, via principe di Scordia 152, Palermo. La tribute band siciliana, che porta in giro dal 2015 la musica Vasco Rossi in tutta la Sicilia e oltre lo stretto, come in: Basilicata, Puglia e a breve anche Calabria e Campania, con orgoglio si identifica come "Tributo del sud".

Capitanati da Ciccio Rock, autentico animale da palco, i Colpa del Blasco si distinguono dal "luogo comune" per originalità nell'interpretazione dei brani, senza mai scadere in inutili e sterili tentativi di imitazione del personaggio, come un tributo che si rispetti richiede, oltre all'energia nei live.

Il concerto di venerdì sarà un viaggio temporale attraverso i più grandi successi del Komandante Vasco, dagli albori sino ai tempi moderni, con un passaggio obbligato dall'ultimo recentissimo lavoro discografico intitolato "Siamoqui". Per prenotare, potete scrivere un messaggio in pagina (cognome, numero persone, orario e recapito telefonico). Consigliata la prenotazione.