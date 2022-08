Serata a ritmo delle più belle canzoni di Vasco Rossi con i "Colpa d'Alfredo"

Una serata scandita dal ritmo delle più belle canzoni di Vasco Rossi. La promette sabato 3 settembre, a partire dalle 20, nello splendido giardino di Lighea, in via dei Quartieri 104, “Colpa d’Alfredo”, band capeggiata da Ivan Passarello. Un susseguirsi di emozioni per chi ama il più grande artista rock del panorama italiano. Alla serata è abbinato un menu degustazione preparato per l’occasione dallo chef di Lighea.