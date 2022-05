Serata dedicata a Rino Gaetano: il concerto tributo al grande artista al Dorian

Una serata per Rino Gaetano, come se fosse vivo e vegeto. Con la sua musica, le sue parole, la sua ironia. C’è tanto da divertirsi con la Monnalizard band il 6 maggio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o il menù-pizza, che comprende antipasto, pizza e birra o bibita analcolica, oppure il menù alla carta. Dopo la cena l’entrata è gratuita. In sala potranno entrare fino a 150 persone.

Alle 22 il concerto. Sul palco la MonnaLizard band, che suonerà e racconterà storie legate al cantante ricordato per la sua voce ruvida e spontanea, per la graffiante ironia delle sue canzoni, nonché per la denuncia sociale, celata dietro i suoi testi, apparentemente leggeri e disimpegnati. Un uomo, Rino Gaetano, che ha sempre rifiutato di essere etichettato e che ha sempre evitato di schierarsi politicamente.

In scaletta i classici come “Il cielo è sempre più blu”, “Mio fratello è figlio unico”, “Aida” e chicche come “La vecchia salta con l'asta”, “L'operaio della Fiat”, “La 1100” e “Io scriverò”. L'ingresso costa 20 euro.