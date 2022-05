Carini, al parco cittadino Almoad il tributo ai Queen con il concerto dei Good Company

Dopo tanta attesa, I Good company tributo ai Queen suoneranno dal vivo in una delle location più suggestive di Carini. La Good company è una tribute band che ripercorre le note del mito Freddie Mercury e dei Queen dal 2009.

Il gruppo suonerà per voi una carrellata di classici da cantare: Don’t stop me now, We are the Champions, Bohemian rhapsody, We will rock you, Another one bites the dust. Appuntamento fissato per sabato 7 maggio, ore 21:30, al Parco cittadino Almoad si Carini, via rovigo snc.