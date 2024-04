Omaggio a Paolo Conte project in jazz, il concerto sul palco del Miles Davis

Paolo Conte è uno dei più originali cantautori italiani, e di sicuro il più erudito e coerente. Il suo stile nasce dall'accordo tra le ballad fantasmagoriche di Leonard Cohen, la sensibilità da cantastorie parigino di inizio '900 e le big band jazz di Duke Ellington.

A questo va di certo aggiunto uno stile erudito di costruzione delle liriche, sempre in bilico tra passioni sfrenate, malinconie di memorie passate, spiriti eleganti e forbiti, immagini traslate spontaneamente verso il simbolismo da belle epoque, dove a tratti si fa largo un ermetismo schivo.

Benny Amoroso ne vuole omaggiare l’opera con un progetto in chiave jazz, un linguaggio certamente adeguato e spontaneo per l’artista. Per questo lavoro si avvarrà delle ottime doti interpretative dell’attore e cantante Cocò Gulotta . Il resto della formazione vede lo stesso Benny Amoroso alla tromba, Joe Costantino al piano, Giacomo Bertuglia al basso, Maurizio Gula alla batteria.