Serata Negramaro con gli Apollo: il concerto tributo alla Tonnara Bordonaro

Un venerdì di vero rock italiano, per celebrare la band salentina che ha portato avanti la frontiera della musica, grazie al suo carismatico leader Giuliano Sangiorgi. Sarà come vedere un vero concerto dei Negramaro lo show degli Apollo, il 16 settembre alla Tonnara Bordonaro in piazza Bordonaro 9 a Vergine Maria.

La serata comincerà alle 19,30 con l’apertura del lounge bar, dove potere fare aperitivo a base di sushi e usufruire della steakhouse, del ristorante, del lounge bar del sushi bar. Il menù è disponibile su www.tonnarabordonaromenu.it. Alle 22 saliranno sul palco gli Apollo e si potranno assaporare tutte le atmosfere della band dei Negramaro, considerata da tutti tra le migliori in circolazione in Italia. Tra i brani in scaletta “Mentre tutto scorre”, “Estate” e il rifacimento di “Meraviglioso” di Domenico Modugno. È consigliata la prenotazione.