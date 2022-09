Non dire no, la band tributo a Lucio Battisti in concerto sul palco di Sanlorenzo Mercato

Domenica 11 settembre, dalle 21.30, serata Lucio Battisti a Sanlorenzo Mercato con i "Non dire no". La band tributo a Lucio Battisti ricrea l’emozionante atmosfera tipica dei concerti degli anni ’70 del celebre cantautore, ripercorrendo con uno spettacolo di circa due ore le tappe fondamentali della sua produzione, da "I giardini di marzo" a "Emozioni", da "Dieci ragazze" a "Un'avventura", "La canzone del sole", "Il mio canto libero".

Lucio Battisti ha emozionato con la sua musica intere generazioni, divenendo la colonna sonora della vita di molti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi, imprimendo una svolta decisiva al pop-rock italiano, con una produzione unica e innovativa. Ingresso libero. Prenotazione tavoli solo tramite messaggio con prima consumazione da bere obbligatoria di 8 euro per la musica live, 13 euro per gli spettacoli di cabaret.