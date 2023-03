Tributo a Elisa con gli Asile: il concerto del giovedì al Dorian

Dici Elisa e dici musica. Dici Elisa e dici bel canto. Dici Elisa e dici star. E il fenomeno della cantante di Gorizia, tra le poche italiane ad essere diventate famose prima cantando in inglese e poi nella sua lingua nazionale, sarà esaltato dagli Asile il 23 marzo al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20 e sarà a ingresso libero con possibilità di cena solo su prenotazione. Alle 22,30 saliranno sul palco gli Asile, accompagnati dalla voce di Roberta Lacca che daranno vita a un concerto che esalterà al massimo il mito di Elisa, cantando i più famosi brani della cantante con oltre 20 anni di carriera. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.