Baglioni e Dalla, a Sanlorenzo Mercato doppio omaggio al cantautorato italiano

Nella settimana del Festival di Sanremo, Sanlorenzo omaggia la musica italiana con due serate dedicate al grande cantautorato con il tributo a Baglioni dei Q.P.G.A. e quello a Lucio Dalla dei Futura.

Sabato 5 febbraio, dalle 21.30, tributo a Claudio Baglioni con i Q.P.G.A. A partire dalle 21.30 si apre il viaggio musicale sulle note di Claudio Baglioni per un racconto che si snoda tra ricordi ed emozioni attraverso quarant'anni di musica italiana. Sul palco i Q.P.G.A., ovvero Ignazio Lucchese (voce), Marco Modesto (tastiere), Giovanni Giardina (percussioni e batteria), Marco D’Arpa (basso elettrico) e Fabio Palumbo (chitarre). La band dà vita ad uno spettacolo unico e travolgente, rievocando fedelmente le sonorità dei live del cantautore romano con canzoni come "E tu", "Avrai", "Questo piccolo grande amore" passando per “Mal d’amore”, “Gli anni più belli”, “Strada facendo”.

Domenica 6 febbraio, dalle 21.30, tributo a Lucio Dalla con i Futura. Per un'intera serata Lucio Dalla rivive sul palco di Sanlorenzo Mercato con i Futura. A partire dalle 21.30 la band ripercorre i diversi momenti musicali dell’artista, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d'autore, facendo rivivere alcuni dei suoi più grandi successi. Si va dai brani più classici, come “Caruso”, 4/3/1943 ai grandi successi degli anni Novanta come “Attenti al lupo”, “Tu non mi basti mai”, “Canzone”, passando per gli estratti dagli ultimi album “Lucio”, “Il contrario di me”, “Angoli nel cielo”.

La resident band è composta da Giovanni Butticé (voce), Francesco Cavataio (chitarre), Marco Modesto (piano e tastiere), Giuseppe Romano (basso), Ilaria Palazzo (cori), Stefano D'Amico (batteria). La band nata nel 2017 omaggia la storia musicale di Lucio Dalla e tutte le sue collaborazioni artistiche a partire dagli Stadio fino a Morandi e De Gregori. Ha all’attivo quattro spettacoli teatrali (tutti sold out) e ha collaborato negli anni con Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla e degli Stadio.

Ingresso libero solo con Super Green Pass, tavoli fronte palco solo su prenotazione (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13; dalle 15 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10 alle 13) con prima consumazione da bere obbligatoria di 7 euro o sul sito www.sanlorenzomercato.it/shop.