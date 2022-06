Serata dedicata alle più grandi canzoni di Venditti al Beach club di Isola delle Femmine

Il poeta dell’amore, il grande esponente della scuola romana, l’uomo che da generazioni accompagna tutte le notti prima degli esami. È un concerto importante quello dedicato a Antonello Venditti degli Alta marea il 3 luglio al Beach club di Isola delle Femmine, sul lungomare Amerigo Vespucci.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o il menù alla carta o l’apericena. Alle 22 spazio alla musica. In scaletta brani come “Dalla pelle al cuore”, “Che tesoro che sei”, “Bomba o non bomba”, “Ricordati di me” e “Ci vorrebbe un amico”. L’appuntamento è organizzato dal Dorian di Alessio Ciriminna.