Dalla musica dei Treephase al dj-set di Pepe, venerdì sera alle Officine Baronali

L’apericena, la band a tutto rock e il dj per ballare. È una formula di serata perfetta quella proposta venerdì 16 settembre da Officine Baronali in via Villa Rosato 22 a Palermo in un evento promosso da Dorian. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere al costo di 20 euro l’apericena con drink servita al tavolo su prenotazione.

Alle 21,30 saliranno sul palco i Treephase. In scaletta brani rock, pop, blues, reggae, soul, dance, swing e tutte le hit del momento. Si ballerà poi con dj Pepe. Per prenotare un tavolo farlo tramite la pagina facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it.