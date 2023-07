I Treephase e le selezioni musicali di Daniele Critesi al Sea Public a Bagheria

La band, la musica, il cibo, il locale in riva al mare. Non mancano nulla al concerto dei Treephase che suonano il 29 luglio al Sea Public in corso Italia 36 a Bagheria.

La serata inizierà alle 20 e si potrà scegliere tra le formule: apericena servita al tavolo con drink a 25 euro, Antipasto pizza e drink a 25 euro, pizza e drink a 20 euro. Dopo le 22: ingresso con consumazione obbligatoria.

Alle 22 saliranno sul palco i Treephase. In scaletta brani rock, pop, blues, reggae, soul, dance, swing e tutte le hit del momento. Seguirà il dj set con le selezioni musicali di Daniele Critesi.

L’appuntamento è organizzato con la direzione artistica di Alessio Ciriminna e Dorian. Per prenotare un tavolo telefonare o visitare il link Facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it.