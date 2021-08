Alla Tonnara Florio Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale cantano i successi dei Matia Bazar

Silvia Mezzanotte, per molti anni front woman dei Matia Bazar, e Carlo Marrale, fondatore del gruppo e autore dei più grandi successi che hanno caratterizzato la storia della band si esibiranno il 3 agosto, ore 20.30, alla Tonnara Florio. Il concerto è inserito nella rassegna promossa e organizzata dal gruppo Zaharaziz e da Karol strutture sanitarie ed è curata dal direttore artistico Pippo Balistreri, da oltre 30 anni direttore di palco di Sanremo. Lo spettacolo sarà preceduto da una cena, che è prevista per le 20.30. Per info e prenotazioni visitare il sito web o contattare i numeri 091.7727931 e 342.1076311.

Sulle loro voci, e le loro più belle canzoni, è stato realizzato lo show: una carrellata di successi senza tempo che accompagna il pubblico sulle note di Vacanze romane, Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Solo tu, Mister Mandarino, C’è tutto un mondo intorno, Piccoli giganti, Dedicato a te, senza dimenticare Cavallo bianco, Ti sento, Brivido caldo e Messaggio d’amore, brano con il quale la Mezzanotte ha portato, per la seconda volta, i Matia Bazar sul podio di Sanremo.

I due artisti portano insieme sul palco l’esperienza di 11 festival di Sanremo, tra cui due vittorie, un terzo posto, due premi della critica, oltre a dischi d’oro e tournée internazionali. Uno spettacolo travolgente dove i brani più belli e conosciuti si vestono di leggerezza e incanto con le inconfondibili voci di Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale.

