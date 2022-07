Incontri d'arte e musica al Mak, alla Galleria delle Vittorie il concerto del Toni Piscopo trio

Attinge il proprio repertorio dai classici della musica pop e jazz americana, proponendo i temi dei più grandi compositori (Gershwin, Porter Ellington, ecc) che, attraverso la struttura di “canzone”, hanno finito per scrivere la storia stessa di un’intera epoca.

Per gli “Incontri d’Arte al Mak”, alla Galleria delle Vittorie, dalle 20 alle 23 di venerdì 22 luglio, torna il “Toni Piscopo trio”, una formazione composta da Riccardo Randisi (pianoforte), Davide Inguaggiato (contrabbasso) e Toni Piscopo (voce), musicisti d’alto profilo professionale esibitisi a manifestazioni di livello nazionale ed internazionale. Tra i brani in programma si potrà ascoltare “Nice work if you can get it”, “It’s all right with me”, “Take the “A” train” , ma anche “Wave”, “That’s life” ed altri. Ingresso libero.