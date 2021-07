American songbook allo Stand Florio: il concerto di Toni Piscopo

E’ uno dei pochissimi crooner italiani ad attingere a piene mani - e a piena voce - dal repertorio della song americana: sarà un piacere ascoltare Toni Piscopo, chiedendogli virtualmente di farci da guida tra i grandi classici di Frank Sinatra; da Fly me to The Moon a Blue Moon, che fu cantata anche da Ella Fitzgerald e da Mina, ma solo per citare due voci femminili straordinarie; per passare poi alle sue personalissime re-interpretazioni alla Tony Bennett di Old Devil Moon, The lady is a Tramp (che piacque tanto anche a Lady Gaga).

Insomma Toni è musica, è New York scintillante, è eleganza lontana dai lustrini: sarà il cantante il protagonista del secondo appuntamento del cartellone jazz che Giovanni Conte ha preparato per lo Stand Florio. Mercoledì prossimo (7 luglio), Toni Piscopo proporrà una sua particolarissima Carte Blanche, un vero american songbook. E nel suo concerto "Swing along with me" sarà accompagnato dal figlio d’arte Riccardo Randisi (pianoforte), Riccardo Lo Bue (contrabbasso) e Paolo Vicari (batteria). Biglietto: 10 euro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...