Toni Piscopo quartet in concerto, appuntamento musicale al Miles Davis

Una serata di jazz omaggio a Tony Bennett. Il Toni piscopo quartet in concerto con “Toni canta Tony” il 2 ottobre alle 21,15 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Il concerto rende omaggio a Tony Bennett, ultimo grande crooner vivente che quest' anno ha compiuto 94 anni. Con Piscopo sul palco: Riccardo Randisi al piano, Riccardo Lo Bue al contrabbasso e Antonino Anastasi alla batteria. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione.