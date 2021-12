"Swing along with me", alla Galleria delle Vittorie il concerto con il Toni Piscopo duo

Sarà una serata, quella in programma dalle 20 alle 23 di sabato 11 dicembre alla Galleria delle Vittorie di via Maqueda 299. Ospite di questo spazio, sempre più vocato all’arte e alla cultura, sarà il Toni Piscopo duo che, con “Swing along with me”, spazierà dai classici della musica pop e jazz americana, proponendo i temi dei più grandi compositori - tra cui Gershwin, Rodgers ed Ellington - che, attraverso la struttura di “canzone”, hanno finito per scrivere la storia stessa di un’intera epoca.

Riccardo Randisi (pianoforte) e Toni Piscopo (voce) i musicisti che compongono questo acclamatissimo duo, esibitosi di frequente a manifestazioni anche di livello nazionale e internazionale. Tra i brani in programma, si potrà ascoltare “Love is here to stay”, “It don’t mean a thing”, “Over the rainbow”, ma anche “One note samba”, “That's life” e tanti altri. pronti a proiettare il pubblico in atmosfere e scenari oltre confine.

Gli artisti

Riccardo Randisi, docente di pianoforte jazz al conservatorio di Palermo vanta centinaia di concerti per enti pubblici e privati con artisti di fama mondiale ed è stato insignito del titolo di cavaliere della repubblica per meriti musicali. Toni Piscopo è considerato uno fra i pochi interpreti italiani della canzone popolare tradizionale americana. Una citazione del giornalista critico musicale Gigi Razete riporta: “Tra le voci maschili del jazz, assai meno numerose delle femminili, quella di Toni Piscopo è da molti anni una delle più eleganti e raffinate a livello nazionale”. Ingresso libero.