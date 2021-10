Thomas Ankersmit in concerto: al Museo Salinas la musica elettronica di un olandese

Mercoledì 10 novembre, dalle ore 21:00 presso la straordinaria cornice del Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo, si esibirà Thomas Ankersmit, uno dei musicisti elettronici più importanti della scena dei Paesi Bassi degli ultimi anni.

Ispirato dai lavori di Maryanne Amacher, compositrice statunitense allieva di Stockhausen, e collaboratore di mostri sacri della stratificazione sonora contemporanea come Phill Niblock, Ankersmit realizza un’imponente ricerca sul drone, lavorando, in particolare, con sintetizzatori modulari e puntando alla costruzione di architetture tali da risemantizzare gli spazi. Il concerto di Thomas Ankersmit al Salinas, unica tappa italiana di un importante tour europeo che vedrà il musicista impegnato anche in Germania, Francia e Spagna, sarà aperto dalla performance elettroacustica del palermitano Alessandro De Rosalia. Ingresso gratuito.

Il giorno prima dell’esibizione musicale, martedì 9 novembre dalle ore 16:00 alle 19:00, Ankersmit terrà presso gli spazi dell’Arci Tavola Tonda dei Cantieri Culturali alla Zisa un workshop gratuito sulla sintesi sonora analogica dal titolo “Sound Composition and Analogue Syntesis”, rivolto a tutti gli appassionati delle derive attuali della sperimentazione musicale. Iscrizioni (15 persone): www.mainoff.it.

Il concerto e il workshop di Thomas Ankersmith, realizzati grazie a un progetto finanziato dal Performing Arts Fund NL (Fonds Podiumkunsten) dei Paesi Bassi, sono organizzati da Qmedia, Brusio e Ars Nova in collaborazione con CoopCulture, Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas, Arci Tavola Tonda e Sinergie Group.

