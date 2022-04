This is us for Ukraine: a Bagheria il cabaret di beneficenza per Medici senza frontiere

Oggi 5 aprile alle ore 21:00 presso il cinema Excelsior di Bagheria, la Morgan School organizza una serata di cabaret per beneficenza dal titolo This is for Ukraine il cui ricavato sarà interamente devoluto a Medici senza frontiere per l’Ucraina.

“Piovono bombe e immagini strazianti si susseguono davanti ai nostri occhi, è ora di reagire, nel nostro piccolo, come possiamo e abbiamo scelto di farlo in leggerezza. Ogni bambino potrebbe essere il nostro, ogni uomo in guerra potrebbe essere uno di noi ed ogni casa distrutta potrebbe essere la nostra”.

Queste le parole di Filippo Lazzara, proprietario della Morgan School che ha promosso l’iniziativa di beneficienza. È bastata una telefonata a Massimo Minutella che resosi disponibile ha coinvolto un gruppo di personaggi che insieme non si sono mai esibiti a Bagheria. Sasà Salvaggio, Sergio Vespertino ed I 4 Gusti, nonché il proprietario della sala Excelsior stanno partecipando gratuitamente sposando in toto l’iniziativa.