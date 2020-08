Musica e aperitivo a Capaci, il live dei The Store & Funk music al Solart Village

Sabato 8 Agosto 2020 dalle ore 20.30 The Store and The Funk Music si esibiranno nel palco estivo del Solart Village, via Portofino 2 - Capaci. Il gruppo nasce a Palermo nel 2002 grazie all'unione di provata esperienza nel campo e propongono un repertorio di covers italiane e internazionali di genere funk-rock & dance.

La caratteristica più interessante è quella di riarrangiare brani che vanno dagli anni '50, fino alla disco music degli anni '70 come "Disco Inferno" o "Funky Town", o ancora, brani di repertorio italiano da ballare e cantare a squarciagola, il tutto con un sound originale e coinvolgente.

Il loro personale virtuosismo e la loro sintonia sul palco, dà luogo ad un ottimo sound ed un notevole impatto sonoro che rapisce e coinvolge il pubblico che assiste alle loro performance. I The Store sono: Giampiero Militello voce, Marco D'Arpa basso, Marco Trapani chitarra elettrica, Francesco Chiavetta batteria.