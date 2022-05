The rat pack swing band al Santa Cecilia: il Brass in un concerto omaggio a Frank Sinatra

Per la stagione Brass Extra Series, in scena lo spettacolo The Rat Pack Swing Band omaggio a Frank Sinatra and friends, domenica 22 maggio ore 21.30 al Teatro Santa Cecilia. Il concerto riprende un viaggio nel tempo approdando alle favolose notti della Las Vegas degli anni '50 quando un gruppo di amici scrisse pagine importanti della musica e dello show business.

The Rat Pack, così erano soprannominati le star della musica Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr, Peter Lawford e Joey Bishop erano giovani artisti che vivevano in un mondo, tra la fine degli anni Cinquanta e i Sessanta, che pendeva dalle loro labbra. Sono nomi altisonanti, nomi entrati con forza e di diritto nell'immaginario comune. Un omaggio semplicistico messo in scena del sogno americano, della band di Frank Sinatra. C'è stato un tempo in cui il Presidente degli Stati Uniti d'America e la cricca dei cantanti più famosi e potenti del Paese andavano a cena insieme, e tra una bevuta e l'altra discutevano di donne, musica e affari.

Erano gli anni a cavallo dell'epoca dell'America con la faccia pulita di John Fitzgerald Kennedy e di Frank Sinatra, ancora stordita dalla sensualità di Marilyn Monroe e dai fuoricampo di Joe Di Maggio. Il "Rat Pack" era proprio il gruppo di amici, quasi tutti uomini di spettacolo, che facevano capo a Sinatra: "Rat Pack", ovvero il "Branco dei ratti", appellativo caustico e goliardico coniato dall'attrice Lauren Bacall con cui "The Voice" e i suoi erano conosciuti in tutti gli ambienti più in degli States.

Ne emerge un mondo fatto di feste interminabili e concerti trionfali, tragedie consumate o appena sfiorate, italo-americani che con Sinatra erano cresciuti e il mondo di celluloide in cui i "ragazzi" incarnavano alla perfezione il ruolo di protagonisti del sogno americano. “Infoline Fondazione The Brass Group: info@thebrassgroup.it.