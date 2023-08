I The Kolors e "Italodisco" infiammano Cefalù: il concerto vista mare con la hit dell'estate

La band che sta accendendo l’estate del 2023, The Kolors, sarà in concerto sul lungomare di Cefalù il 31 agosto a partire dalle ore 22 nell’ambito degli eventi estivi organizzati dall’amministrazione comunale.

In occasione del concerto è stata predisposta un’ulteriore area di sosta nella zona dietro Castello-Cimitero, oltre all’utilizzo dello stadio Santa Barbara come area di parcheggio dotata di servizio bus navetta (al costo di 1 euro per ogni tratta) per il collegamento con il centro urbano di Cefalù (fermata piazza San Francesco).

L’accesso all’area del concerto è libero fino alla capienza consentita di 4500 persone con controlli ai varchi d’ingresso e uscita. "Si ricorda - spiega in una nota il Comune di Cefalù - che sono vigenti le disposizioni di cui all’Ordinanza sindacale n. 47 del 28-7-2023 con cui si vieta la vendita per asporto di bevande di vario genere in contenitori di vetro e metallo dalle ore 21 alle ore 3, e inoltre si vieta l’introduzione nell’area dello spettacolo destinata al pubblico di oggetti in vetro e metallo".