The godfather in concerto: a Villa Filippina con l'Orchestra Florulli

Giovedì 21 luglio alle ore 21:15 presso il Parco Villa Filippina (piazza S. Francesco di Paola, 18 - Palermo) si terrà “The Godfather in Concerto” con l’Orchestra Florulli e proiezioni estratte dalla trilogia del Il Padrino di Francis Ford Coppola.

Le grandi colonne sonore, composte per la trilogia da Nino Rota con cui il Maestro Florulli ebbe l'onore di suonare come violinista nel 1977, saranno riproposte interamente dal vivo dall'orchestra Florulli. Quest’ultima è stata fondata nel 1997 da Lidio Florulli, direttore di chiara fama già conosciuto dal pubblico palermitano e non solo. La voce solista del concerto sarà quella di Serena Vitale: Nata a Palermo, Laurea in canto lirico presso il Conservatorio di Palermo, da diversi anni svolge un'intensa attività come protagonista, per ultimo un concerto al Duomo di Monreale con l'orchestra sinfonica siciliana diretta dal Maestro Florulli.

Sul grande schermo cinematografico verranno proiettati estratti della trilogia della saga del padrino. Un'occasione per rivivere o imparare a conoscere musiche ed immagini che hanno fatto la storia del cinema e che sono prepotentemente entrati nell'immaginario e nelle tradizioni di ognuno di noi. Biglietteria presso Villa Filippina: 15 euro primo settore, 12 euro secondo settore. “Posti numerati”, info mandando una mail a parcovillafilippina@gmail.com.