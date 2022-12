"The Fabelmans" di Steven Spielberg in lingua originale: l'anteprima al cinema Rouge et Noir

Appuntamento da non perdere al Rouge et Noir con l'anteprima speciale dell'attesissimo film di Steven Spielberg, The Fabelmans, sabato 17 dicembre alle 20:30, proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano, e poi in replica domenica 18 dicembre alle 17:30 in italiano. Il film entrerà in programmazione al Rouge et Noir da giovedì 22 dicembre.

Dopo la calorosa accoglienza all’anteprima mondiale del film alla 47° edizione del Toronto International Film Festival - con una lunga standing ovation e un entusiasmo unanime da parte della critica - e dopo le 5 Nominations ai Golden Globe, il film arriva finalmente in Italia.

"The Fabelmans" è uno spaccato intenso e personale dell’infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione del giovane Sammy Fabelmans che, cresciuto nell'Arizona del secondo dopoguerra, scopre uno sconvolgente segreto di famiglia. Un’esplorazione del potere dei film nell’aiutare a vedere la verità e aprirsi al confronto con l’altro e con noi stessi: questa è la magia e il potere salvifico del cinema. Biglietti acquistabili online o al botteghino del cinema (mercoledì, venerdì o sabato).