Una serata a tutto blues, The boll weevill in concerto sul palco del Miles Davis jazz club

Una serata a tutto blues. I The boll weewill suonano il 18 settembre alle 21,15 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Capitanata dall'armonicista Leonardo Triassi e il chitarrista Giuseppe Montalmbano, la Band ha percorso, per oltre 30 anni di coerenza e passione, la lunga strada della “musica del diavolo”. L’avventura dei Boll Weevil nasce nel 1990 quando i due musicisti decisero insieme a Enzo Balistreri al basso e Giamapaolo Terranova alla batteria di provare con una “missione impossibile”: divulgare i valori del Blues, la sua storia e i suoi grandi interpreti. I loro concerti sono un viaggio nella storia di questa musica, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno. Rassegne estive, blues festival, locali, scuole, università, radio, televisioni, tanti e diversi tra di loro sono i luoghi che hanno ospitato la formazione a proporre un genere musicale che sembrava avere radici tanto lontane ma che era anche capace di coinvolgere tanto pubblico.